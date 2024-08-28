Dolar/TL 34,04 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL 34,04 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,04 seviyesinden işlem görüyor. Dün dar bant içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 34,0200'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 34,0430'ten dan işlem görüyor.

28.08.2024 10:46
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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 34,0430'ten dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,40 değer kazancıyla 38,1780'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 45,3027'den satılıyor. Dün 100,5'i test eden dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,20 artışla 100,8 seviyesinde bulunuyor.

FED'İN 100 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEĞİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 arttı. Endeks, haziranda 325,23 değeriyle rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret etti. Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi de ağustosta aylık 1,4 puan artışla 103,3'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici güveni 6 ayın en yüksek seviyesini kaydederken, tüketicilerin iş gücü piyasası koşullarına dair daha fazla endişe taşıdığı görüldü. ABD'de tüketicilerin 12 aylık ortalama enflasyon beklentileri de ağustosta yüzde 4,9'a düşerken, bu değer Mart 2020'den bu yana en düşük oran oldu.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Dolar/TL 34,04 seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 34,04 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL 34,04 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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