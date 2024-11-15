Dolar/TL 34,4250'den İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL 34,4250'den İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlayarak 34,4250 seviyesine yükseldi. Fed açıklamaları piyasalarda etkili.

15.11.2024 11:16
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Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,4250 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 34,3350'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 34,4250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 36,3840'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazanarak 43,6810'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 106,6 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamalarının ardından karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine yönelik soru işaretleri varlığı korurken Fed Başkanı Powell'ın para politikasındaki gevşemenin hızı konusunda verdiği mesajlar, risk iştahını törpüledi.

Öte yandan, bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin kasım ayı sonuçlarında, katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 36,6347'den 35,7205'e düşerken 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7340'tan 42,7475'e çıktı.

Analistler, günün geri kalanında yurt dışında ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 105,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 34,4250'den İşlem Görüyor - Son Dakika

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