Dolar/TL 40,02 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 40,0190 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 39,9613'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 40,0190'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 47,0140'tan ve sterlin/TL yüzde 0,2 primle 54,5830'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlaması varlık fiyatlamalarında etkili oluyor. ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerle küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği endişeleri yeniden gün yüzüne çıkarken, ithal mallara uygulanan yüksek vergilerin küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine dair kaygılar artıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, tarifelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.