Dolar/TL 46,2990'dan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 46,2990'dan İşlem Görüyor

16.06.2026 10:06
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Dolar/TL, sabah 46,2990 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor, yatırımcılar ABD-İran anlaşmasını izliyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,2990 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 46,2900'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla 46,2990 seviyesinden işlem görerek önceki kapanışın hemen üzerindeki seyrini sürdürüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 53,6650'den ve sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 62,0920'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 99,7 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken yatırımcılar ABD- İran anlaşmasının ayrıntılarına odaklandı.

Dün üst düzey ABD'li bir yetkili, İran ile mutabakat zaptının ABD adına Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından imzalandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile sağlanan mutabakat kapsamında Tahran yönetiminin "Asla bir nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmaya vardığını" belirtti.

Anlaşmanın Hürmüz Boğazı üzerindeki riskleri ne ölçüde azaltacağına ilişkin belirsizlikler henüz tam olarak ortadan kalkmadı. Anlaşma, piyasalarda ilk etapta rahatlama yaratsa da bu durumun ABD ile İsrail'i karşı karşıya getirebileceğine yönelik haber akışı sürecin kırılgan bir zeminde ilerlediğini ortaya koyuyor.

Öte yandan piyasaların gözü bir yandan da yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında bulunuyor. Bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken yeni başkan Kevin Warsh'ın sözle yönlendirmelerindeki tonlamasına dikkat edilecek.

Diğer taraftan Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün 31 yıl sonra ilk kez politika faizini yüzde 1'in üzerine yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Finans, Döviz, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 46,2990'dan İşlem Görüyor - Son Dakika

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