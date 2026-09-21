Dolar/TL 48,8020'de, Fed'in şahin mesajları sonrası tahvil piyasasında baskı sürüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 48,8020'de, Fed'in şahin mesajları sonrası tahvil piyasasında baskı sürüyor

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Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8020 seviyesinden işlem görüyor. Fed'in geçen haftaki şahin mesajlarının ardından tahvil piyasasındaki baskı sürüyor; dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 100,3'te bulunuyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 48,8020 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,7650'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8020 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 56,0380'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 65,3380'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 100,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen haftaki "şahin" mesajlarının ardından tahvil piyasasında baskı sürerken, ABD 10 yıllık faizi yüzde 5'e yakın, dolar endeksi de 100 seviyesinde güçlü görünümünü koruyor.

Brent petrol, Suudi Arabistan'dan petrol ihracatının toparlandığına ve Doğu-Batı boru hattındaki akışın kısmen yeniden başlayabileceğine ilişkin haber akışıyla yüzde 1,9 düşüşle 101,9 dolar civarına geriledi.

Gün içinde petrol fiyatlarının seyri, Fed'in ekim ayında yeniden faiz artırabileceğine ilişkin fiyatlama ve ABD-Çin ilişkileri risk iştahının ana belirleyicileri olacak.

Öte yandan, ABD ve Çin heyetleri, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'ye yapması beklenen ziyaret öncesinde ekonomik ve ticari konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlığındaki ABD heyeti ile Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlığındaki Çin heyetinin, ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in Manhattan'daki genel merkezinde gerçekleştirdiği görüşme gün boyu sürdü.

Bessent, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çin ile ticaret ve yapay zeka konusunda çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdik." dedi. Tarafların yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldığını aktaran Bessent, ABD'nin iki ülke arasında bir bildirim mekanizması oluşturulmasını önerdiğini aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinin takip edileceğini, yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

Kaynak: AA
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