Dolar/TL Güne Yatay Başladı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 39,7710 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 39,7590'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 39,7710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 46,5820'den ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 54,6740'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikasının enflasyon ve büyüme üzerindeki olası etkilerine ilişkin riskler sürerken, ülkedeki para politikasına yönelik belirsizler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün ABD Kongresi'ndeki sunumunun ikinci gününde, ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı. Ekonomide yavaş büyüme ve yüksek enflasyonun bir arada görüldüğü stagflasyon riskinin sorulması üzerine Powell, ülke ekonomisine ilişkin stagflasyon öngörmediklerini söyledi.

Powell'ın şahin tondan uzak sözlü yönlendirmelerinin ardından yıl sonuna kadar toplam 3 kez faiz indirimi yapılacağı beklentileri güç kazandı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gideceği beklentisinin yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttuğu 19 Haziran toplantısına ilişkin toplantı özeti yatırımcıların odağına yerleşti.

Bugün yurt içinde PPK toplantı özetinin yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.