Güne yatay başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,58 seviyelerinde işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 18,5768'den tamamladı.

EURO VE STERLİN'DE DÜŞÜŞ!

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 18,5760'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 18,4980'den, sterlin/TL yüzde 0,4 düşüşle 21,2590'dan satılıyor. Dolar endeksi iki günlük düşüş eğiliminin ardından yeni günde sınırlı da olsa güç kazanırken, şu dakikalarda yüzde 0,4'lük artışla 110,5 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 0,9960'tan işlem görüyor.

"ENFLASYON EN CİDDİ SORUNUMUZ"

Analistler, artan "resesyon" uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını "şahin" para politikaları konusunda gevşemeye itebileceği beklentilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Dün Avustralya Merkez Bankası 'nın beklentilerin altında faiz artırımına gitmesiyle desteklenen agresif politikaların yumuşayacağına dair iyimser piyasa fiyatlamalarının, merkez bankası yetkililerinin açıklamalarıyla şekillenmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson, enflasyonun karşı karşıya kaldıkları en ciddi sorun olduğunu, ilerleme belirtilerine rağmen enflasyonla mücadelenin zaman alacağını söyledi.