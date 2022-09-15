Dolar/TL yükselişte! 18,26 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL yükselişte! 18,26 seviyesinden işlem görüyor

15.09.2022 10:18

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasından sonra önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 18,26'dan işlem görüyor.

Dün 18,22-18,27 dar bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,07 altında 18,2376'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 18,26'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 18,18'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 21,10'dan satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,1 düşüşle 109,7'den kapanmasının ardından bugün yeniden 110 sınırını test ederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik azalışla 0,9960 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, piyasalarda enflasyon, resesyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında "şahin" duruşunu koruyacağı endişeleri ile oynaklığın arttığını belirterek, küresel dolar talebinin gücünü koruduğunu söyledi. Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek haftaki toplantısında 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.

Piyasalardaki dalgalı seyrin Fed'in toplantısına kadar sürebileceğini vurgulayan analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 110 kritik eşiğinin aşılması durumunda 111,3'ün direnç, 107,5'in destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL yükselişte! 18,26 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:20 Ham ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi
09:59 KOM, "Zincir Operasyonu" başlattı! Sahte alkol üreten 178 şüpheli hakkında gözaltı kararı
09:50 Dere yatağında cesedi bulunan gencin katili en yakın arkadaşı çıktı
09:30 Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'in konuğu oluyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:30 Hadise boşanma dedikodularını doğruladı: Boşanma davası açtım, Mehmet Dinçerler'e hayatında mutluluklar
09:16 Şov yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan'a saldıran ülkesi Ermenistan'ı savundu: Ülkem için dua edin
09:15 Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğduğu videoyu takipçileriyle paylaştı
09:14 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiğine dair küçük oğlunu kanıt olarak gösterdi
09:06 Yarı finali bile göremediler! NBA yıldızları birer birer Avrupa Basketbol Şampiyonası'na veda etti
08:47 Ece Aydemir de Miss Turkey 2022 finalistleri arasına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 10:25:33. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar/TL yükselişte! 18,26 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement