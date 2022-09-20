Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin destek, 111'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,30 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.