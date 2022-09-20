Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,30 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,30 seviyesinden işlem görüyor

20.09.2022 10:42

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,30'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 18,35'den, sterlin/TL yatay seyirle 20,94'ten satılıyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 18,28'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,30'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 18,35'den, sterlin/TL yatay seyirle 20,94'ten satılıyor.

Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi piyasalarda yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

75 PUANLIK FAİZ ARTIŞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının öngörüldüğünü aktaran analistler, kasım toplantısında ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi. Dolar endeksi, Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine ilişkin güçlenen beklentiler sonrası 109,5'le son 20 yılın zirvesinin hemen altındaki seyrine devam ediyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin destek, 111'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı Küresel piyasalar, merkez bankalarının kararları öncesi dalgalı seyrediyor Küresel piyasalar, merkez bankalarının kararları öncesi dalgalı seyrediyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,30 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,30 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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