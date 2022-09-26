Dolar/TL, 18,45 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,45 seviyesinden işlem görüyor

26.09.2022 10:50
Dolar/TL, 18,45 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,45 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,45 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 18,4139'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından 18,4493 ile tarihi zirvesini görürken, saat 10.40 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazanarak 18,4490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 17,8700'den, sterlin/TL yüzde 1 değer kaybıyla 19,7810'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 114,5 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından 113,2'de dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 0,9554'le 20 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından 0,9690 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan İngiltere'de hükümetin ekonomiyi canlandırma amacıyla 1972'den bu yana en kapsamlı vergi indirimlerini açıklamasının ardından, sterlin/dolar paritesi yüzde 4,6 değer kaybederek 1,0348 ile tarihi düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 1,0710'dan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun küresel çapta dolar talebinin güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

Avrupa ekonomisinde kırılganlıkların artması ile avro ve sterlin üzerindeki baskının da sürdüğüne işaret eden analistler, döviz piyasalarındaki oynaklığın bir müddet daha sürebileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde, Almanya'da Ifo Endeksleri ve ABD'de Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

YORUMLAR
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TL, dolar karşısında düşmeye devam ediyor! İşte döviz kurunda son durum TL, dolar karşısında düşmeye devam ediyor! İşte döviz kurunda son durum İngiliz sterlini, dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü İngiliz sterlini, dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü
Kaynak: AA

Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,45 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,45 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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