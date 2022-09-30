Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,55 seviyesinden değerlendiriyor - Son Dakika
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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,55 seviyesinden değerlendiriyor

30.09.2022 10:34

Dün 18,42-18,55 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, yeni günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,06 altında 18,4989'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasından sonra 18,55 seviyelerinde işlem görüyor.

Hafta başından bu yana yükseliş trendinde olan dolar/TL kuru haftanın son işlem gününe de yukarı yönlü hareket ederek başladı. Dün 18,42-18,55 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,06 altında 18,4989'dan tamamladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,55 seviyelerinde işlem görüyor.

AVRO/TL KURU DA YÜKSELİŞTE!

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 18,5470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 18,2230'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 20,7190'dan satılıyor.
Dolar endeksi dün yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 111,9'dan kapanmasının ardından bugün yatay seyrederken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 0,9820'den işlem görüyor.

YATIRIMCININ RİSK İŞTAHI DÜŞÜK

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin sürmesinin, yatırımcı risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini söyledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3,70'e kadar gerilemesinin, dolar endeksinin 3'üncü işlem gününde de aşağı yönlü hareket etmesini desteklediğini aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini bildirdi.

S&P TÜRKİYE NOT GÖRÜNÜMÜ AÇIKLAMASI TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not görünümüne ilişkin değerlendirmesini açıklamasının beklendiğini anımsatarak, teknik açıdan dolar endeksi için 111'in destek, 112,5'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,55 seviyesinden değerlendiriyor - Son Dakika

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