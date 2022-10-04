Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor

04.10.2022 11:26

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 18,58 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,58 seviyelerinde işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 18,5450'den tamamladı.

DOLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Dolar/TL, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 18,5790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 18,3480'den, sterlin/TL yüzde 0,6 artışla 21,1630'dan satılıyor.

Dün, ABD'de ISM imalat endeksinin 50,9 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ile düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,4'lük azalışla 111,2'ye gerilerken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,5 değer kazancıyla 0,9880 seviyesinde bulunuyor.

RESESYON ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Analistler, artan "resesyon" uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını "şahin" para politikaları konusunda gevşemeye itebileceği beklentilerinin oluştuğunu belirterek, bu beklentilere paralel doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), dün yayımladığı raporda, gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirdi. UNCTAD'ın raporunun ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da ABD Merkez Bankası'nı (Fed) politikalarında son derece ihtiyatlı olmaya ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün yatırımcıların odağında merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının bulunduğunu, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 112,5'in direnç, 110,7'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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