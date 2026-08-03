Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı

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Dolar/TL, haftaya 47,5390 seviyesinde başladı. Fed'in faiz açıklamaları piyasalarda etkili oldu.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 47,5390 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinden 47,5127'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,5390 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 54,8860'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 64,1160'dan işlem görüyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından yıl boyunca güçlü bir seyir izleyerek 100 seviyesinin üzerinde seyreden dolar endeksi, yeni haftaya yüzde 0,2 düşüşle 99,7 seviyesinde başladı.

Analistler, Fed Başkanı Kevin Warsh'un, faiz kararı sonrası basın toplantısında yaptığı ve pek çok kişinin kafasını karıştıran hatta şaşırtan açıklamalarının Fed'in güvenilirliğini sarsmış olabileceğini ve bu nedenle doların genel olarak değer kaybettiğini söyledi.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağına ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğuna yönelik açıklamaları piyasanın yönü üzerinde etkili oldu.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın "nükleer silahsızlandırılması" konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Bu gelişmeler ışığında, bölgede jeopolitik risklerin azalmasıyla petrol fiyatları düşerken enflasyon riski azaldı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, imalat sanayi PMI verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika

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