Fenerbahçe\'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıllık hasretine son verdi ve Devler Ligi'ne adını yazdırdı. Tarihi karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulübün yaptığı bir paylaşım ise ilk golün perde arkasını ortaya çıkardı.

VEDAT İSTEDİ, OĞUZ NASIL YAPACAĞINI ANLATTI

Paylaşılan görüntülerde Vedat Muriqi ile Oğuz Aydın'ın maç öncesinde hücumda yapacakları organizasyon hakkında konuştuğu görüldü. Vedat Muriqi, takım arkadaşına, "Sen bana havadan ortayı yap, yukarıdan kes" dedi. Oğuz Aydın ise Vedat'a, "Ortayı arkaya doğru keseceğim, sen hazır ol" yanıtını verdi.

KONUŞTUKLARI POZİSYON SAHADA GERÇEK OLDU

İkilinin konuşması, karşılaşmada yaşanan ilk golün ardından çok daha anlamlı hale geldi. Oğuz Aydın'ın yaptığı ortada Vedat Muriqi kafayı vurdu. Dönen topu takip eden Vedat, pozisyonun devamında topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Böylece Vedat ile Oğuz'un konuştuğu organizasyon sahada gerçeğe dönüştü.

O GOL TURUN KAPISINI AÇTI

Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanındaki ilk golünü getiren organizasyonun daha önce iki futbolcu arasında konuşulmuş olması dikkat çekti. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırırken, maç sonrası paylaşılan Vedat Muriqi-Oğuz Aydın diyaloğu tarihi gecenin öne çıkan detaylarından biri oldu.

İşte o golden kareler;