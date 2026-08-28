Fenerbahçe'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı

Fenerbahçe\'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı maçın ardından sarı-lacivertliler dikkat çeken bir görüntü paylaştı. Vedat Muriqi'nin Oğuz Aydın'a "Sen bana havadan ortayı yap, yukarıdan kes" dediği, Oğuz'un ise "Ortayı arkaya doğru keseceğim, sen hazır ol" yanıtını verdiği görüldü. İkilinin konuştuğu planın maçta gerçekleşmesi ve ilk golün bu şekilde gelmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıllık hasretine son verdi ve Devler Ligi'ne adını yazdırdı. Tarihi karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulübün yaptığı bir paylaşım ise ilk golün perde arkasını ortaya çıkardı.

VEDAT İSTEDİ, OĞUZ NASIL YAPACAĞINI ANLATTI

Paylaşılan görüntülerde Vedat Muriqi ile Oğuz Aydın'ın maç öncesinde hücumda yapacakları organizasyon hakkında konuştuğu görüldü. Vedat Muriqi, takım arkadaşına, "Sen bana havadan ortayı yap, yukarıdan kes" dedi. Oğuz Aydın ise Vedat'a, "Ortayı arkaya doğru keseceğim, sen hazır ol" yanıtını verdi.

KONUŞTUKLARI POZİSYON SAHADA GERÇEK OLDU

İkilinin konuşması, karşılaşmada yaşanan ilk golün ardından çok daha anlamlı hale geldi. Oğuz Aydın'ın yaptığı ortada Vedat Muriqi kafayı vurdu. Dönen topu takip eden Vedat, pozisyonun devamında topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Böylece Vedat ile Oğuz'un konuştuğu organizasyon sahada gerçeğe dönüştü.

O GOL TURUN KAPISINI AÇTI

Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanındaki ilk golünü getiren organizasyonun daha önce iki futbolcu arasında konuşulmuş olması dikkat çekti. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırırken, maç sonrası paylaşılan Vedat Muriqi-Oğuz Aydın diyaloğu tarihi gecenin öne çıkan detaylarından biri oldu.

İşte o golden kareler;

Fenerbahçe'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı
Fenerbahçe'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı
Fenerbahçe'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı

Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Oğuz Aydın, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İslami NATO“ genişliyor Bir ülke daha davet gitti "İslami NATO" genişliyor! Bir ülke daha davet gitti
İBB’den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri
“Paranız terör örgütüne gidecek“ deyip kandırdılar "Paranız terör örgütüne gidecek" deyip kandırdılar
Yeni Parti’nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti Her an patlatabilirler Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler
Her gün yapılan alışkanlık mahkemelik edebilir Her gün yapılan alışkanlık mahkemelik edebilir
Annelik sıcak havada daha da zorlaştı Ünlü oyuncu isyan etti Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti

11:40
UEFA kulüp sıralaması güncellendi İşte zirvedeki Türk takımı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:45
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
10:27
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
10:17
İsmail Kartal’ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
İsmail Kartal'ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 12:24:02. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement