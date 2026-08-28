Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu\'nun o halini gören taraftarlar delirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın karşılaşacağı 8 rakibin belli olmasının ardından gözler kura çekimini salonda takip eden sarı-kırmızılı yöneticilere çevrildi.

GALATASARAY'A DEV RAKİPLER

Sarı-kırmızılılar; Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti. Galatasaray'ın özellikle Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın güçlü ekipleriyle eşleşmesi dikkat çekti.

ÖZBEK VE EKİBİNİN TEPKİLERİ OLAY OLDU

Kura çekimini Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yöneticiler Eray Yazgan ve Abdullah Kavukcu da salondan takip etti. Rakiplerin açıklanmasının ardından üç ismin verdikleri tepkiler canlı yayın kameralarına yansıdı. O anlara ait görüntüler kısa sürede çok konuşuldu.

TARAFTARLARDAN "TRANSFERLER NEREDE?" PAYLAŞIMLARI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin belli olması ve yönetimin kura sırasındaki görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan transfer çağrıları geldi. Çok sayıda taraftar, “Transferler nerede?” şeklinde paylaşımlar yaparak Şampiyonlar Ligi öncesinde kadronun güçlendirilmesi gerektiği yönünde görüşlerini dile getirdi.