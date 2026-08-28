Hastanede 15 Milyonluk İlaç Hırsızlığı - Son Dakika
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Hastanede 15 Milyonluk İlaç Hırsızlığı

Hastanede 15 Milyonluk İlaç Hırsızlığı
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Adana’da bir hastanede 15 milyon liralık ilaç hırsızlığıyla ilgili depo sorumlusu yakalanıp gözaltına alındı.

Adana'da bir hastanede 15 milyon liralık ilaç hırsızlığıyla ilgili depo sorumlusu yakalanıp gözaltına alındı. Şahsın ifadesinde, "Borcum vardı, beni tehdit ettiler. Bende o nedenle 2 milyonluk ilaç alıp sattım. Diğer ilaçlardan bilgim yok" dediği öğrenilirken olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

Olay, merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Radyoloji bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, radyoloji bölümünde depo sorumlusu olarak çalışan C.S. (36), yıllık izne çıktığı sırada yerine S.A.B. (51) bakmaya başladı. Bu sırada depodaki ilaçların eksik olduğunu fark eden S.A.B., sayım yaptı ve 19 bin ilacın yerinde olmadığı tespit edildi.

Depo sorumlusuna ulaşılamadı

Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ilaçlar için S.A.B., durumu hastane yönetimine bildirdi. Depo sorumlusu C.S.'ye ulaşamayan yönetim, olayı polise bildirdi.

Polis ekipleri, şahsa ulaşmak için geniş çaplı arama başlattı ve şahıs, dün akşam saatlerinde yakalandı.

Borcu yüzünden ilaçları satmış

C.S.'nin ifadesinde, "Borcum vardı, beni tehdit ettiler. Ben de o nedenle 2 milyonluk ilaç alıp sattım. Diğer ilaçlardan bilgim yok" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürürken olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Gözaltı, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede 15 Milyonluk İlaç Hırsızlığı - Son Dakika

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