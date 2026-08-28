Rojin dosyasında yeni detay! Ailenin avukatı "hocam" dediği kişiyi işaret etti

Rojin Kabaiş dosyasında ailenin avukatı olan Abdurrahman Karabulut, Haberler.com'dan Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı ve soruşturmanın seyrine ilişkin son durumu açıkladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Kabaiş'in cansız bedeni, kaybolmasının ardından 15 Ekim 2024'te Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulunmuştu.

Karabulut, soruşturma kapsamında yüzlerce DNA örneğinin incelendiğini ancak Rojin'in olaydan hemen önce görüştüğünü söylediği bazı kişilerin DNA örneklerinin alınmadığını öne sürdü.

"ROJİN'E EN SON TEMAS EDEN KİŞİLERİN DNA'LARI ALINMAMIŞ"

Karabulut'un iddialarında en dikkat çeken noktalardan biri, Rojin'in kaybolmadan önce temas kurduğu kişilere ilişkin sözleri oldu.

Haberler.com'a konuşan ailenin avukatı, "DNA'ları alınmamış. Rojin'e en son temas ettiği kişiler. 'Hocam' diye hitap ettiğine göre Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde hoca. Kendisine bir hediye almış" ifadelerini kullandı.

Bu kişinin kimliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmayan Karabulut, olaydan kısa süre önce Rojin'le görüşen kişilerin araştırılması gerektiğini savundu.

Karabulut, "Rojin'e en yakın, olaydan hemen önce görüşen kişinin gözaltına alınmaması ve DNA'sının alınmaması kabul edilebilir bir şey değil. Umarım kaçmamıştır bunlar. Savcılığa talepte bulunduk" dedi.

YAKLAŞIK 600 DNA ÖRNEĞİ İNCELENDİ

Dosyada bugüne kadar yaklaşık 600 DNA örneğinin alındığını belirten Karabulut, bunlardan herhangi biriyle olumlu bir eşleşme sağlanamadığını söyledi.

Karabulut, şüpheli havuzunu adım adım daraltarak sonuca ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Başka şüpheliler de var bizim nezdimizde" ifadesini kullandı.

Dosyayı yaklaşık bir buçuk ay önce aldıklarını söyleyen Karabulut, adli tatil nedeniyle sürecin daha yavaş ilerlediğini ancak savcılığın taleplerini değerlendirdiğini belirtti.

214 ARACIN GİRİŞ ÇIKIŞI İNCELENDİ

Karabulut'un gündeme getirdiği bir başka konu ise PTS kayıtları oldu. Avukatın aktardığına göre belirlenen zaman aralığında 214 aracın köye giriş ve çıkış yaptığı tespit edildi.

Rojin'in eşkaline benzeyen bir kişinin araçlarda görülmediğinin raporlandığını söyleyen Karabulut, inceleme saatlerinin daha geriye çekilmesini talep ettiklerini belirtti.

Karabulut, "Rojin'i kaçıran insanlar sürücünün ön koltuğunda kaçıracak hali yok. Olay yerine iki üç saat önce gelmiş olma ihtimalleri yüksek" diyerek zaman aralığı genişletildiğinde incelenecek araç sayısının artacağını ifade etti.

"İLK ETAPTA İNTİHAR DENDİĞİ İÇİN ÇÖZÜLEMEDİ"

Rojin Kabaiş'in ölümünün neden hala aydınlatılamadığı sorusuna da yanıt veren Karabulut, soruşturmanın ilk aşamalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

"İlk etapta intihar dendiği için çözülemedi" diyen Karabulut, Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'e kızının intihar ettiği yönünde baskıda bulunulduğunu da iddia etti.

Karabulut, ayrıca dönemin valisine yönelik olarak, aile üzerinde baskı kurulduğu ve delillerin karartılmaya çalışıldığı yönünde ağır bir iddiada bulundu.