Dolar TL karşısında değer kazandı ve TÜFE bazlı REK endeksi Ekim'de 107,76'ya çıktı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 2,66 puan artarak 107,76 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 2,66 puan artarak 107,76 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise 1,67 puan artarak 102,90 olarak gerçekleşti.

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,63 oranında değer kazanırken euro ortalama yüzde 1,07 oranında değer kaybetti. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,58 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 1,65 oranında arttı.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE'sindeki değişim ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.