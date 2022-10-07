Dolardaki yükseliş sürüyor! Euro ise kan kaybediyor - Son Dakika
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Dolardaki yükseliş sürüyor! Euro ise kan kaybediyor

07.10.2022 16:44

Geçtiğimiz hafta başından bu yana yükselmeye devam eden ve 18,70'e kadar yükselen dolar akşam saatlerinde 18,59'dan alıcı buldu. Düşüşe geçen euro ise 18,13'e kadar geriledi.

Geçtiğimiz hafta başından bu yana hızla yükselen dolar, gün içinde rekora koştu. Diğer yandan Euro'da gerileme sürüyor.

DOLAR GECE SAATLERİNDE 18,70'E KADAR ÇIKTI

Dolar 7 Ekim cuma günü 18,59 liradan güne başlarken günün ilerleyen saatlerinde yükselmeye devam etti. Bir önceki kapanışını 18,8788 TL seviyelerinde kapatırken bugün 18,5806 lira alış fiyatından, 18,5878 lira satış fiyatından işlem görüyor. Dolar gece saatlerinde 18,70'e kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı.

EURO'DA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Doların aksine Euro'da gerileme söz konusu oldu. Bir önceki kapanışı 0,31'lik artışla yapan Euro 18,2085 TL seviyelerinde günü tamamlamıştı. Euro bugün 18,13'e kadar geriledi. Akşam saatlerinde ise 18,2266 lira alış fiyatı, 18,2319 lira satış fiyatından el değiştirdi.

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SON DAKİKA: Dolardaki yükseliş sürüyor! Euro ise kan kaybediyor - Son Dakika
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