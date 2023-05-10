Dolar 19,53 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar 19,53 liradan işlem görüyor

10.05.2023 11:36

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 19,5280 lira seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 21,4390'dan, sterlin 24,6840'den satılıyor.

Dün 19,49-19,55 bandında hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,12 artışla 19,5252'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 19,5280'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 21,4390'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 24,6840'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 101,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0980'den alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, ülkede bugün açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi. ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Fed'in hazirandaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin beklentileri etkileyebileceğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin güç kazanmaya devam ettiğini ve Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörülerin yüzde 25 seviyesine çıktığını kaydetti.

New York Fed Başkanı John Williams, dün yaptığı sözle yönlendirmede, enflasyonun gelecek 2 yılda bankanın uzun vadede hedefi olan yüzde 2'ye dönmeden önce bu yıl yüzde 3,25 civarına düşmesini beklediğini belirtti. Fed'in faiz artırımını tamamladığını söylemediğini aktaran Williams, enflasyon düşmezse ek faiz artışlarının mümkün olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine bir aydan az bir süre kalırken, ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kongre liderleriyle yaptığı toplantı sonrası borç limiti konusunda "verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve cuma günü tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.
Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 5,5 artarken, yıllık bazda yüzde 0,1 azalış gösterdi. İşsizlik oranı ise martta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.
Analistler, bugün ABD enflasyon verileri ve ABD'deki borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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