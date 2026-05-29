Dolar/TL Yatay Seyirle 45,8980'den İşlem Görüyor

29.05.2026 09:30
Dolar/TL 45,8980 seviyesinden işlem görürken, petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon endişelerini azalttı.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,8980 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 45,8790'dan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.15 itibarıyla yatay seyirle 45,8980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 53,4910'dan ve sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 61,7300'dan satılıyor.

Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,1 yükselişle 99 seviyesinde bulunuyor.

ABD-İran hattındaki haber akışı varlık fiyatlamalarında ana belirleyici unsur olmayı sürdürüyor.

Bölgede bazı askeri unsurlara yönelik saldırılar düzenlemesine rağmen tarafların çoğunlukla arabulucular yoluyla sürdürülen ikinci tur görüşmelerinde, 60 günlük yeni bir ateşkes konusunda anlaştığına ilişkin haber akışı piyasalarda risk iştahını artırdı.

Anlaşma ihtimallerinin güçlenmesiyle gerileyen petrol fiyatları küresel çapta enflasyon endişelerinin azalmasına katkı sağladı. Dün Brent petrolün varil fiyatı 90,7 dolara gerileyerek 21 Nisan'dan beri en düşük seviyesine inmesinin ardından günü 92,5 dolarda tamamladı. Brent petrolün varili yeni günde de yüzde 0,8 değer kaybıyla 91,7 dolarda bulunuyor.

Düşen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini azaltmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,4315'e inerek son 20 günün en düşük seviyesini gördü.

ABD Ticaret Bakanlığının, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini beklentilerin altında kaldı. Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 arttı.

Geçen ay yayımlanan öncü veride, ABD ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdüğü öngörülmüştü.

Beklentileri karşılayamayan büyüme verisinin ardından piyasalarda ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya karşın enflasyon risklerinin halen güçlü seyrini koruduğu görüldü. Para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 1 faiz artışı yapabileceği fiyatlanıyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içinde veri akışı olmadığını, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

