Dolarda son durum: 19,46 TL seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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Dolarda son durum: 19,46 TL seviyesinden satılıyor

01.05.2023 12:56

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 19,45 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 21,39'dan, sterlin ise 24,38'den satılıyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının 0,1 üzerinde 19,4487'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4570'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 21,3960'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,4 azalışla 24,3820'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 101,9 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1000'dan alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, tatil nedeniyle bugün sığ piyasa işlemlerinin olduğunu anımsatarak bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Bugünün veri gündeminde, ABD'de inşaat harcamaları ve imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolarda son durum: 19,46 TL seviyesinden satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolarda son durum: 19,46 TL seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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