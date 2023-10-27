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Doların yükselişi devam ediyor! Yeni rekorlar an meselesi - Son Dakika

Doların yükselişi devam ediyor! Yeni rekorlar an meselesi

Son Güncelleme: 27.10.2023 10:41

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 28,18 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,77'den, sterlin ise 34,17'den alıcı buluyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kazancıyla 28,16'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 28,18'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 29,77'den, sterlin/TL ise 34,17'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışa paralel 106,6 seviyesinde bulunuyor.

MERKEZ FAİZİ YÜZDE 35'E ÇIKARDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.
TCMB'den yapılan duyuruda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmeye devam edileceği belirtildi. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirildi.

MERKEZ'DEN KREDİ HAMLESİ

Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ'e göre ise TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.

Ekonomi yönetiminin sadeleşme ve normalleşme adımlarının Türk lirası ve bankalar için olumlu olduğunu belirten analistler, Türk lirasını özendiren adımların kur korumalı mevduattan çıkışı cazip hale getirebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 puan seviyelerinin direnç, 106 ve 105 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sterlin, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doların yükselişi devam ediyor! Yeni rekorlar an meselesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doların yükselişi devam ediyor! Yeni rekorlar an meselesi - Son Dakika
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