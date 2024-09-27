Dolar/TL Yükseldi: 34,1810 Seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükseldi: 34,1810 Seviyesinde

Dolar/TL, güne 34,1810'dan işlem görüyor, avro ve sterlin ise düşüşte. Ekonomi verileri takip ediliyor.

27.09.2024 10:46
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,1810 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 34,1520'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 34,1810'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 azalışa 38,0870'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 düşüşle 45,7140'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 100,7 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin dahilinde büyümesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle pozitif seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Bu gelişmelerle birlikte, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam edilirken bugün bankanın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün, ülkede açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile tahminler dahilinde büyüme kaydetti.

Buna ek olarak, yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış tahminlere paralel olarak yüzde 2,5 olurken gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,8 olarak korundu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 21 Eylül ile biten haftada 218 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan beklenmedik düşüşe karşın işten çıkarmaların hala düşük seviyede kaldığına işaret ettiğini ve iş gücü piyasasının durumuna ilişkin endişeleri azaltabileceğini belirtti.

Günün geri kalanında, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, toptan eşya stokları, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin destek, 101 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Sterlin, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükseldi: 34,1810 Seviyesinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL Yükseldi: 34,1810 Seviyesinde - Son Dakika
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