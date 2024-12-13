Dolar/TL Yükselişle 34,9430'dan İşlem Görüyor

Ekonomi

Dolar/TL, yükselişle başlamasının ardından 34,9430 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,8930'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,9430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,5810'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 düşüşle 44,1610'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 107,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.