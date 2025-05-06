Dolar/TL Yükselişle 38,6050 Seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle 38,6050 Seviyesinde

Dolar/TL, güne %0,1 artışla 38,6050'den başladı. Yatırımcılar Fed'in faiz kararını bekliyor.

06.05.2025 09:42
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,6050 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 38,5630'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 38,6050 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 43,7380'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle azalışla 51,3610'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 99,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının başta ABD olmak üzere dünya ekonomisine olan etkileri yakından takip ediliyor.

Analistler, Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma ihtimallerini ortadan kaldıran açıklamalarının piyasalardaki stresi azalttığını ancak tarife kaynaklı küresel risklerin hala devam ettiğini söyledi. Bu gelişmelerin dolar üzerinde baskı yarattığına dikkati çeken analistler, yarınki ABD Merkez Bankası faiz kararının yatırımcıların odağında oluğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın temmuz ayında yüzde 72 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle 38,6050 Seviyesinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL Yükselişle 38,6050 Seviyesinde - Son Dakika
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