Dolar/TL Yükselişle 43,8560'dan İşlem Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolar/TL Yükselişle 43,8560'dan İşlem Görüyor

24.02.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL güne artışla başlamasının ardından 43,8560 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,8560 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8360'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,8560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 51,6620'den, sterlin/TL ise yatay seyirle 59,1990'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde sert tutum sergilemeye devam etmesi, ticaret politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltmayı sürdürüyor.

Trump, Yüksek Mahkemenin ilave gümrük vergileriyle ilgili kararıyla "oyun oynamak" isteyen ülkelerin çok daha yüksek bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşabileceğini söyledi.

Bu durum, ABD'de mali endişelerin yanı sıra ülkede enflasyonist baskıların da artabileceğine yönelik kaygıları beslerken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "güvercin" tondan uzak sözle yönlendirmeleri de dolar endeksinin gücünü korumasını sağlıyor.

Öte yandan İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve bu yönde bir niyetinin de bulunmadığını söyledi.

Söz konusu açıklama, ABD-İran hattında olası bir askeri müdahale riskine ilişkin kaygıları azaltsa da, petrol arzına yönelik endişeler devam ediyor.

Analistler, endüstrinin temel girdilerinden petrol fiyatlarındaki olası yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceğini, bunun da merkez bankalarının politika alanını daraltarak faiz indirimi beklentilerinde oynaklığa neden olabileceğini kaydetti.

Piyasalarda, Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indirimi için temmuz ayı daha güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, BoE Başkanı Bailey ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle 43,8560'dan İşlem Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti o anlar kamerada Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti; o anlar kamerada
Tek hayali Galatasaray’da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü En yakınları gözaltında Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı

10:01
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
09:51
Tam Çin işkencesi İstanbul’da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
09:47
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
08:54
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor Evleri bile ayırdılar
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar
08:40
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
08:34
Ölüm mangasını yönetiyor Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 10:31:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Dolar/TL Yükselişle 43,8560'dan İşlem Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.