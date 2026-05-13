Dolar/TL Yükselişle 45,4170'ten İşlem Görüyor

13.05.2026 10:23
Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 45,4170 seviyesinden işlem görüyor. Enflasyon verileri takip ediliyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,3860'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,4170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 53,2970'ten, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 61,5390'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,3 seviyesinde seyrediyor.

ABD-İran hattında tarafların henüz kalıcı bir uzlaşmaya yakın olmadığına işaret eden açıklamalar, enerji fiyatları üzerinden küresel piyasalar için temel risk unsuru olmaya devam ediyor.

ABD'nin enflasyon verileri savaşın makroekonomik görünüme etkilerinin belirginleştiğini gözler önüne serdi. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,8 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında yıl sonuna kadar beklemede kalacağı ihtimalleri güçlü kalmaya devam etti.

Küresel çapta enflasyonist baskıların güçlenebileceği endişeleri fiyatlamaları zorlarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti yatırımcıların odağında yer alıyor.

Öte yandan yurt içinde ise gözler Ödemeler Dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 9 milyar 529,2 milyon dolar, bu yıl ise 51 milyar 890 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve sanayi üretiminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

