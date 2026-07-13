Dolar/TL Yükselişle 47,0020'de - Son Dakika
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Dolar/TL Yükselişle 47,0020'de

13.07.2026 10:10
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Dolar/TL, güne %0,1 artışla 47,0020'den başlarken, bölgedeki gerilimler dolara talebi artırıyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,0020 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,9720'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 47,0020 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL de önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 53,7000'ten ve sterlin/TL sınırlı yükselişle 63,0260'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,1 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'daki gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken ABD'nin İran'a saldırılarını yoğunlaştırması ve İran'ın da Körfez ülkelerine karşı saldırılarda bulunması, güvenli liman olan dolara talebi artırdı.

Bölgede gerilimin artması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurması, petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden olurken bu durumun enflasyonist baskıların artacağına yönelik endişeleri artırması, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalar uygulayacağına yönelik fiyatlamaları öne çıkarması, dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunmasına neden oluyor.

Bu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 1 milyar 127,5 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 52 milyar 255 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle 47,0020'de - Son Dakika

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