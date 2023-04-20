Güncel döviz kuru: Dolar 19,41 TL seviyesinden satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Güncel döviz kuru: Dolar 19,41 TL seviyesinden satılıyor

20.04.2023 12:03

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,41 seviyelerinden işlem görürken, dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 19,40'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,4090'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 21,3000'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 24,1590'dan satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ YÜZDE 0,1 AZALIŞLA BAŞLADI

Dün yüzde 0,2 değer kazanan dolar endeksi, yeni günde yüzde 0,1 azalışla 101,9 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,0970'ten alıcı buluyor.

BELİRSİZLİKLERLE KARIŞIK SEYİR İZLENİYOR

Analistler, küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNDE FARKLILIK YOK

Fed'in dün yayınlanan "Bej Kitap" raporunda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek, büyüme beklentilerinde de büyük oranda farklılık olmadığı kaydedildi.

FAİZ ARTIŞINA KESİN GÖZLE BAKILIYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, temmuz toplantısına ilişkin belirsizlikler de güçlendi. Banka'nın temmuzda yüzde 61 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, 25 baz puan daha faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 30 seviyesine çıktı.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin toplantı tutanakları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Dolarda son durum: 19,40 seviyesinden satılıyor Dolarda son durum: 19,40 seviyesinden satılıyor Doların yükselişi devam ediyor! 19,40 TL'den satılıyor Doların yükselişi devam ediyor! 19,40 TL'den satılıyor

Sterlin, Banka, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güncel döviz kuru: Dolar 19,41 TL seviyesinden satılıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'a takipçilerinden soru yağmuru!
12:26 Takipçileri oturup bacaklarını açarak poz veren Zeynep Bastık'ı köşeye sıkıştırdı
12:27 Bayram namazı saat kaçta? İşte şehir şehir namaz takvimi
12:18 İl il bayram namazı saatleri
11:49 Geçtiğimiz saatlerde Türkiye'ye getirilen Thodex kurucusu Fatih Özer'den ilk kareler
11:47 Muhammed Yakut'un hangi ülkede bulunduğu belli oldu
11:44 Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Alevi" videosu için destek verdi: Herkes gönül gözüyle izlemeli
11:43 Güncel döviz kuru: Dolar 19,41 TL seviyesinden satılıyor
11:37 Muhammed Yakut'un hangi ülkede olduğu ortaya çıktı
11:31 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 19,41 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2023 13:07:27. #1.13#
SON DAKİKA: Güncel döviz kuru: Dolar 19,41 TL seviyesinden satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement