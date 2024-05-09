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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,2750 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,2506'dan tamamladı. Dolar/TL, güne yükseliş eğiliminde başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 32,2750'den, avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,7210, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 40,3550'den işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 yükselişle 105,6 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklenmeye devam ederken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti.

09.05.2024 10:42  Güncelleme: 10:45
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,2750 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,2506'dan tamamladı.

Dolar/TL, güne yükseliş eğiliminde başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 32,2750'den, avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,7210, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 40,3550'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 yükselişle 105,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklenmeye devam ederken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'de dün de sakin olan makroekonomik veri takvimi yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımına devam etmesine neden olduğunu belirtirken, Fed yetkililerinin de sözle yönlendirmelerinde temkinli olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 90 ihtimalle faiz indirimine gideceği öngörülürken, analistler, Fed'in ilk faiz indirimi için eylül ayının öne çıktığını belirtti.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin bu sene enflasyonun dirençli olduğu yönünde sinyaller verdiğini belirten analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasalarının soğuduğunu işaret etmesine karşın yatırımcıların hafta başından bu yana temkinli davrandığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fatih Karahan, Sterlin, Banka, TCMB, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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