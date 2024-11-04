Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, haftaya %0,3 artışla 34,3480 seviyesinden işlem görüyor. Fed'in faiz kararı bekleniyor.

04.11.2024 11:51
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Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 34,3480 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 değer kazanarak 34,3286'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 34,3480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 37,4530'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 kazançla 44,5950'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla 103,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bu haftaki ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in toplantısında politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerindeki etkilerinin takip edileceğini, aynı zamanda gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 arttı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi ve Almanya'da Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 seviyesinin direnç, 103 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika

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