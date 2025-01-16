Dolar/TL güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL güne yükselişle başladı

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Dolar/TL, güne 35,4860 seviyesinden işlem görerek yükseliş gösterdi. Önceki gün kapanışının yüzde 0,1 altında kapanan dolar, dünya genelindeki enflasyon ve resesyon endişeleriyle birlikte Fed'in faiz indirimleri beklentilerini de etkiledi.

16.01.2025 10:19
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Dolar/TL, saat 09,25 itibarıyla bir önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 35,4860'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 36,6280'den, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 43,3620'den satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 109,2 seviyesinde bulunuyor. Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarında dikkatle izlediği çekirdek enflasyondaki yavaşlama Bankanın faiz indirimlerinde beklenildiği kadar katı olmayabileceği beklentilerini canlandırdı.

FED'İN BU YILIN İLK YARISINDA FAİZ İNDİRİMİNE GİDEBİLECEĞİNE DAİR BEKLENTİLER YENİDEN GÜÇLENDİ

Bu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentiler yeniden güçlenirken, bankanın yüzde 52 ihtimalle ilk faiz indirimine mayısta gideceği fiyatlanıyor. ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerinde olası etkilerine ilişkin soru işaretleri ise varlığını korurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller, yeni dönemde Trump ile Fed'in politika uyuşmazlığı yaşayabileceğine ilişkin endişelerin bir nebze de olsa giderilmesine yardımcı oldu. Öte yandan, Fed'in ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ocak sayısında, ekonomik faaliyetin geçen yıl kasım sonu ve aralık ayında "hafif ila ılımlı" düzeyde arttığı belirtildi.

Dolar/TL güne yükselişle başladı
Kaynak: AA

Sterlin, Ekonomi, Finans, Döviz, Dünya, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL güne yükselişle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • VURKAÇOĞLU:
    Mehmet şimşek nerdesin Dolar uçuyor 3 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    keşke dolar Euro 1 TL olsa bu yurtdışındaki akkoyunlar nasıl köpek olurdu 1 0 Yanıtla
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