Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,2410 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 45,2130'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,2410'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 53,2690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 61,6430'dan satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 98 seviyesinde seyrediyor.

Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabileceğine dair yeşeren umutlar varlık fiyatlarına yeni bir hareket sağladı.

ABD ile İran tarafından gelen sert açıklamalar zaman zaman uzlaşı masasından sonuç alınmayacağına yönelik korku oluştursa da yetkililerin nihai bir anlaşma yolunda kalması Orta Doğu'da barış sağlanacağına yönelik iyimserlikleri koruyor.

Olası bir kalıcı barışın Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatlarının hız kazanacağına yardımcı olacağı beklentisiyle petrol fiyatlarının gerilemesi ve güçlü gelen şirket bilançoları piyasalardaki olumlu havayı destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı, son 6 işlem gününün ardından ilk kez 100 doların altını görürken, günü yüzde 7,8 düşüşle 100,4 dolardan tamamladı. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, merkez bankalarının gelecek dönemde atabileceği olası "şahin" adımlara yönelik endişeleri hafifletti.

Söz konusu gelişmelerle varlık fiyatlarında belirgin hareketler gözlendi. ABD'de tahvil getirileri ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin "şahin" beklentilerin fiyatlamalardan çıkması ve petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte enflasyonist baskıların hafifleyeceği tahminleriyle bir miktar geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.