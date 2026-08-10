Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Dolar/TL Yükselişle Başladı

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Dolar/TL, haftaya 47,7210 seviyesinde başladı. Fed'in faiz kararları ve jeopolitik riskler etkili.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 47,7210 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 47,6990'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,7210 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 55,1860'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 64,4520'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 99,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde faiz artırımına gitme ihtimalinin düşmesi ve Orta Doğu'da sağlanması beklenen anlaşmanın gecikmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Fed'in piyasa tarafından fiyatlanan ölçüde faiz artırmayacağı, özellikle enflasyon verilerinde yavaşlama görülmesi halinde para politikasında daha güvercin bir duruşa yönelebileceği beklentileri risk iştahını destekledi.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'da kalıcı sükunet ve istikrarı sağlayacak bir anlaşmanın henüz sağlanamamış olması da jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam etmesine neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili, önceki tutumunun aksine, ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump, İran'la sadece yarı müzakere halinde olduklarını belirterek, "İran'ı, yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika

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