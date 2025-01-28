Dolar, ABD'den gelecek rakama odaklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar, ABD'den gelecek rakama odaklandı

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Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 35,7610 seviyesinden işlem görmekte. Bugün ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla beklenirken, yatırımcıların gözleri Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında. Ayrıca, Çin merkezli DeepSeek'in yapay zeka modeli ve ABD'deki piyasalar üzerindeki olası etkileri tartışılmakta.

28.01.2025 11:18
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,7610 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde olan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,7390'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,7610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 37,3750'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 44,5160'tan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,5 artışla 107,8 seviyesinde bulunuyor.

TRUMP ÇİN'İN HAMLESİNİ OLUMLU GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelini olumlu olarak gördüğünü, bunun Amerikan endüstrisi için bir "uyandırma çağrısı" olması gerektiğini ifade etti.

Son birkaç gündür Çinli şirketin daha hızlı ve çok daha uygun maliyetli bir yapay zeka modeli geliştirdiğine dikkati çeken Trump, "Bu iyi bir şey, çünkü o kadar fazla para harcamanıza gerek kalmıyor." dedi.

YATIRIMCILARIN ODAĞINDA FED VAR

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulurken, karar sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın yılın ilk faiz indirimine yüzde 59 ihtimalle mayıs ayında gitmesi bekleniyor. Bununla birlikte, Trump'ın aday gösterdiği yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent, Senatodan onay alarak Hazine Bakanı oldu. Yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Bessent'in Hazine Bakanlığına aday gösterilmesi, ülke ekonomisi ve piyasalar için olumlu yorumlanmıştı. Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 108,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Dolar, ABD\'den gelecek rakama odaklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar, ABD'den gelecek rakama odaklandı - Son Dakika

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