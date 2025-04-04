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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişte

Dolar/TL, güne 38,0100 seviyesinden başlarken, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları bekleniyor.

04.04.2025 09:46
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,0100 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 37,9403'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 38,0100 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 42,0870'ten ve sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 49,7470'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 101,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin etkisiyle varlık fiyatları karışık seyrederken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Dünya ekonomilerinin çoğunda enflasyonla mücadele sürerken, ABD yönetiminin karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri duyurması gelecek dönemde oluşabilecek durgunluk endişelerini besliyor.

ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla sorun yaşaması ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırırken, bu durum küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki en büyük belirsizlik kaynağı olarak varlığını sürdürüyor.

Analistler, bu gelişmeler sonucunda, Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın öneminin arttığına dikkati çekerek, Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söylüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında yüzde 83 ihtimalle faiz indirmesinin beklendiğini kaydeden analistler, tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği endişeleri bankanın yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi yapacağına yönelik fiyatlamaların güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi ve Almanya'da fabrika siparişlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 101 seviyesinin destek, 102'nin direnç olarak öne çıktığını aktardı.

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Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Jerome Powell, Politika, Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

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