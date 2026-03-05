Dolar/TL Yükselişte: 43,9930 Seviyesini Geçti - Son Dakika
Dolar/TL Yükselişte: 43,9930 Seviyesini Geçti

05.03.2026 09:57
Dolar/TL, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki artışla yükseldi.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,9930 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,9560'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 43,9930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 51,1610'dan, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 58,7190'dan satılıyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerle petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesi, küresel enflasyon beklentilerine yönelik risklerin sürebileceğine işaret etti.

ABD'de dün tahminleri aşan özel sektör istihdamı verileri, ülke ekonomisinin iş yaratma noktasında halihazırda yapısal sorunlar yaşamadığını ortaya koyarken ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik haziranda faiz indirimi ihtimallerinin daha da törpülenmesine yol açtı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk faiz indirimi temmuz toplantısında yapacağına yönelik öngörüler güçlenmeye devam etti.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,3 artışla 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik tarafta Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yakından takip edilmeye devam ederken ABD basınında İran İstihbarat Bakanlığı yetkililerinin saldırıların başlamasından bir gün sonra çatışmayı sona erdirme şartlarını görüşmek üzere CIA ile dolaylı yollardan iletişime geçtiği yönündeki haberler, İran hükümeti tarafından yalanlandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün, Washington yönetiminin küresel ticaret ve enerji piyasalarını doğrudan etkileyecek yeni hamleler açıklayacağını söyledi.

Basra Körfezi'nde petrol sevkiyatının sürmesini amaçlayan bir dizi önlemin hayata geçirileceğini dile getiren Bessent, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin enerji koridorlarını tehdit etmesine izin vermeyeceklerini ve küresel petrol sevkiyatının kritik noktası olan Hürmüz Boğazı için hazırda beklediklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump da gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını açıklamıştı.

Analistler, bugün jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışına ek olarak, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Enerji, Döviz, Son Dakika

