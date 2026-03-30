Dolar/TL Yükselişte: 44,4660 Seviyesinde

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 44,4660 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,4210'dan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,4660'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 51,2520'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 59,0750'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 100,1 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki risklerin yüksek seyrini koruması varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Geçen hafta savaşın sona ermesine yönelik iyimserlik zaman zaman artsa da kalıcı olmadı. Gerginliklerin yeni haftaya da taşınabileceğine yönelik endişelerin piyasaya yansımaları izleniyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ekonomik veriler de piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Geçen hafta ABD'de hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin sırasıyla 51,1 ve 51,4 ile 11 ayın en düşük seviyesine gerilemesi de savaşın büyüme üzerindeki ilk etkilerinin görüldüğünü düşündürdü.

Bu gelişmeler sonrası, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek 4 toplantıda büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken ekim ve aralık toplantılarında ise faiz oranlarını artırabileceğine yönelik tahminler güç kazandı.

Fed yetkilileri de savaşın ABD ekonomisi üzerinde etkilerini dile getirmeye devam ediyor. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, artan petrol fiyatlarının tüketici güvenini etkilediğini belirterek, yüksek benzin fiyatlarının diğer alanlardaki harcamaları da kısıtlayabileceğini bildirdi.

Petrol fiyatlarındaki ani artıştan önce bile enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemenin durma riski taşıdığını vurgulayan Barkin, enflasyon ve enflasyon beklentilerine ilişkin verileri dikkatle izleyeceğini belirtti.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson da Orta Doğu'daki çatışmanın, hem enflasyon hem de büyüme açısından yeni riskler oluşturduğuna dikkati çekti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta aşağı yönlü revizyonla 53,3 oldu ve yılın en düşük seviyesini gördü.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise martta, Nisan 2025'ten bu yana en yüksek puanda aylık artışını kaydetti ve yüzde 3,4'ten 3,8'e çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.