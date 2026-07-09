Dolar/TL Yükselişte: 46,8750 Seviyesine Geldi - Son Dakika
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Dolar/TL Yükselişte: 46,8750 Seviyesine Geldi

09.07.2026 09:40
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Dolar/TL, Orta Doğu gerilimleri ve Fed tutanakları sonrası 46,8750 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,8750 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 46,8450'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,8750 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 53,7000'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 62,9880'den işlem görüyor.

Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarında yetkililerin "şahin" adımlar gerektirebilecek risklere dikkati çekmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı askeri hamleler Orta Doğu'da barış ikliminin kalıcılığının sorgulanmasına yol açıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin bittiğini belirterek, "Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." ifadesini kullanmasıyla piyasalarda artan tedirginlikler, ABD güçlerinin İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesiyle üst seviyeye taşındı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşık 90 askeri hedefi vurarak "İran'a karşı ek bir saldırı turunu tamamladığını" duyurdu.

Diğer yandan Trump, kısa süre önce yaptığı açıklamada İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" belirtti. Söz konusu gelişme jeopolitik kaygıları bir nebze azalttı. Ancak jeopolitik risklerin tam anlamıyla ortadan kalkmaması riskli varlıklar tarafında baskı oluşturuyor.

Bu gelişmelerle dolar endeksi 100 seviyesinin üstünde tutunarak güçlü kalmayı sürdürürken, bugün gelişmiş para birimleri karşısında dolar sınırlı da olsa değer kaybetti.

Fed, Orta Doğu'daki savaşın etkilerini takip ediyor

Öte yandan dün yayımlanan Fed tutanakları, banka yetkililerinin çoğunun, yapay zeka kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu'daki savaş veya tarife etkileri nedeniyle enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde faiz artırılmasının gerekli olabileceğini belirttiğini gösterdi.

Tutanaklarda, tüm yetkililerin son toplantıda politika faizinin mevcut aralığının korunmasını desteklediği bildirildi. Ayrıca tutanaklarda, bazı yetkililerin yapay zeka kaynaklı güçlü talebin enflasyonu yüksek tutabilecek etmenler arasında yer aldığı görüşünü savunduğu bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Döviz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişte: 46,8750 Seviyesine Geldi - Son Dakika

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