Dolar/TL Yükselişte, Piyasalar Gözler Faiz Kararlarında - Son Dakika
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Dolar/TL Yükselişte, Piyasalar Gözler Faiz Kararlarında

11.06.2026 10:14
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Dolar/TL 46,1550'den işlem görüyor; jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleri piyasalarda etkili.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,1550 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 46,1290'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 46,1550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 53,9650'den ve sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 61,8920'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 99,9 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Bölgede ABD ve İran unsurlarının çatışma iklimine geri dönebileceği ve savaşın yeni aşamasında tarafların daha sertleşebileceği endişeleri piyasalarda risk fiyatlamalarının sürmesine yol açıyor.

Bölgede gerilim giderek şiddetlenirken savaşın makroekonomik etkileri de yakından takip ediliyor.

Dün ABD'de açıklanan enflasyon verileri ülkede fiyat artışlarının hızlandığını gösterdi. Ülkede yıllık enflasyon yüzde 4,2 ile Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. ABD'de aylık enflasyon ise yüzde 0,5 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Analistler, artan jeopolitik riskler ve enflasyonla mücadelenin beklenenden uzun sürebileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini belirterek, para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin kuvvetlendiğini ifade etti.

Öte yandan bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

ECB'nin bugünkü toplantısında ise faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirim beklentileri 2027 mart ayından 2027'nin ortalarına ötelendi. ECB'nin yeni ekonomik projeksiyonlarında büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar yapması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişte, Piyasalar Gözler Faiz Kararlarında - Son Dakika

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