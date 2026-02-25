Dolar/TL Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolar/TL Yükseliyor

25.02.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne %0,1 artışla 43,8650 seviyesinden işlem görüyor. Avro ve sterlin de yükseldi.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,8650 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8420'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,8650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 51,8210'dan, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 59,3600'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 97,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Birliğin Durumu" konuşmasında ülke ekonomisinin daha zengin ve güçlü olduğunu vurguladı. İran ile ilgili de açıklamalar yapan Trump, bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak İran liderlerinin ABD'nin taleplerini karşılamadığını söyledi.

Öte yandan, Asya tarafında risk iştahının yükselmesi yatırımcıları bölge piyasalarına yönlendirirken ülke para birimlerinin dolara karşı değerlendiği gözlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 1,3 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomiyi canlandırmak için daha fazla faiz indirimi yapmadan önce enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndüğünden emin olmaları gerektiğini belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de son ekonomik verilerin iş gücü piyasasında iyileşme gösterdiğini ancak enflasyona yönelik risklerin sürdüğünü belirterek, faiz oranlarının bir süre değişmeden kalmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının, Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Sterlin, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi

10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:16:18. #7.11#
SON DAKİKA: Dolar/TL Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.