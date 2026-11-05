Dolar/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,0470 seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,0470 seviyesinde işlem görüyor

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Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,0470 seviyesinde işlem görüyor. Dün günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,0170'ten tamamlayan dolar/TL ile aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 56,4920'den işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 50,0470 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,0170'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 50,0470 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 56,4920'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 67,6790'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 101,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD ara seçimlerinin ardından belirsizliğin azalması ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş varlık fiyatlarını yönlendirmeye devam ediyor. Demokratların Kongre'nin her iki kanadında kontrolü ele geçirmesiyle Başkan Donald Trump yönetiminin mali genişleme ve dış politika adımlarının sınırlanabileceği beklentisi ABD tahvil faizlerini aşağı çekti.

ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puan azalışla yüzde 4,56'ya, 10 yıllık tahvil getirisi de 13 baz puan kayıpla yüzde 4,85'e gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyelerine indi. Yatırımcıların, ara seçimin ardından ABD ekonomisinin büyüme görünümü ve Trump yönetiminin maliye politikalarını yeniden değerlendirmesi dolar üzerindeki baskıyı artırdı.

Dolar endeksi dün 101,09'a inerek son 5 haftanın en düşük seviyelerine gerilerken, doların zayıflaması emtia piyasasını destekledi. Bununla birlikte İran ile yürütülecek temasların somut bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği enerji fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ÜFE, BoE'nin faiz kararı ile BoE Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,0470 seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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