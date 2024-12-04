İstanbul serbest piyasada dolar 34,7540 liradan, avro 36,5860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,7520 liradan alınan dolar, 34,7540 liradan satılıyor. 36,5840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,5860 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,7510 lira, avronun satış fiyatı ise 36,6230 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar ve Avro Fiyatları Güne Başladı - Son Dakika
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