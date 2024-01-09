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Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Dolar 29,9370 liradan, euro ise 32,7790 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 29,9370 liradan, euro ise 32,7790 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 29,89 liradan, euro ise 32,80 liradan satılmıştı.

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
09.01.2024 - 09:14,
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Dolar 29,9370 liradan, euro ise 32,7790 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 29,9350 liradan alınan dolar 29,9370 liradan, 32,7770 liradan alınan euro ise 32,7790 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 29,89 liradan, euro ise 32,80 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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