09:41 •
"22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt•
09:02 • •
08:32 • •
08:30 • •
Dolar 29,9370 liradan, euro ise 32,7790 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 29,9350 liradan alınan dolar 29,9370 liradan, 32,7770 liradan alınan euro ise 32,7790 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 29,89 liradan, euro ise 32,80 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika