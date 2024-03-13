Kuzey Amerika'da indirimli ürünlerin satıldığı mağaza zinciri Dollar Tree, düşük performans gösteren 970 mağazasını kapatmayı planladığını duyurdu.
Dollar Tree, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.
Buna göre, 3 Şubat'ta sona eren üç aylık dönemi bilançosunda 2023'ün dördüncü çeyreği olarak kabul eden şirket, bu dönemde 1,71 milyar dolarlık zarar bildirdi. Dollar Tree, geçen yılın aynı döneminde 452,2 milyon dolarlık kar elde etmişti.
Bilanço açıklamasında, şirketin mevcut pazar koşulları ve mağaza performansının değerlendirilmesine dayalı olarak kapsamlı bir mağaza portföyü optimizasyon incelemesi başlattığı belirtilerek, bu inceleme sonucunda düşük performans gösteren 970 mağazanın kapatılmasının planlandığı kaydedildi.
Açıklamada, 16 bin 774 mağazası olan şirketin 2024 mali yılının ilk yarısında yaklaşık 600 mağazasını kapatacağı aktarıldı.
Söz konusu gelişmelerin ardından Dollar Tree'nin hisseleri yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti.
ABD'nin Virginia eyaletinde 1986 yılında faaliyete geçen Dollar Tree, mevsimlik ürünler, oyuncaklar, kırtasiye, ev dekorasyonu, mutfak eşyaları ve kutlama malzemeleri gibi ürünleri sadece 1 dolara satmasıyla biliniyor.
Şirket, 2021 yılında enflasyon nedeniyle ürün fiyatlarına yüzde 25 zam yapacağını duyurmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Dollar Tree, düşük performans gösteren 970 mağazasını kapatmayı planlıyor - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 158,80 puan azalarak 8.910,23 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.910,23, en yüksek 9.091,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 azalışla 8.910,23 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 174 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 83,1 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kaybederek 8.910,23 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 3,90, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin risk iştahını canlı tuttuğunu belirtti. Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yönetimde kadın oranının artırılmasını ivmelendirmek amacıyla, kendi üyelerinden başlayarak iş dünyasını harekete geçirmek üzere çağrıda bulunduklarını belirtti. Türkiye'deki iş dünyası temsilcileri olarak yönetim kurullarında kadın temsilinin artırılması için bu alandaki ilerlemeyi artık hızlandırmak istiyoruz ve iş dünyasını harekete geçmeye davet ediyoruz.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, başlattığı ata tohumları projesi ile yıllık 3 milyon fide üretim kapasitesini 10 milyon fideye çıkarmayı planlıyor. Aydın halkıyla buluşturulan 27 milyon fide ve yüzbinlerce tohumla projenin başarısı gözler önüne serildi.
Uşak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresi işbirliğinde gerçekleştirilen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Aile Çiftçiliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında çiftçilere tohum, fide, arı ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı. Toplam bin 725 çiftçinin yararlandığı projede, 35 bin 210 dekar alanda 13 milyon TL maliyet oluştuğu belirtildi. Dağıtım törenine Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl'e ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak bir süt tesisini ziyaret eden heyet, ardından valilik binasına geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çorum'un İskilip ilçesinde, İskilip Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Suluğu Projesi hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı destekli projede, 85 üreticiye toplamda 530 şamandıralı hayvan suluğu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, İskilip ilçesinin Çorum'un hayvan varlığının önemli bir kısmını barındırdığını belirtti.
Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Oto Sanayi Sitesi'nin yolları sıcak asfaltla kaplanmaya başlandı. Oto Sanayi Sitesi, D100 kara yoluna da hizmet verdiği için önemli bir ticari alan olarak değerlendiriliyor. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, sıcak asfalt serim çalışmalarını inceleyerek, Oto Sanayi Sitesi'nin bölgenin en iyi sanayi sitesi haline geleceğini belirtti. Oto Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Osman Eker ise belediyenin verdikleri hizmetler için teşekkür etti.
Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, geçen sene yanan 663 hektarlık ormana 6 ton kızılçam tohumu ektiklerini söyledi. Özdemir, yangınla mücadele konusunda ekipman ve organizasyonlarının güçlendiğini belirtti. Hatay'da son 5 yılda çıkan orman yangınlarının büyük sebebinin bahçe temizliği olduğunu tespit ettiklerini aktaran Özdemir, yanan sahaların yeniden ağaçlandırılmasını sağladıklarını ve önümüzdeki dönemlerde boş kalan yerlere de gelir getirici türler dikmeyi düşündüklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?