Domaniç Sarımsağında Organik Geçiş ve Coğrafi İşaret Çalışmaları

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Domaniç'in Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren sarımsak üreticileriyle bir araya geldi.

Coğrafi işaret çalışmalarının sürdüğü ve organik üretime kazandırılması planlanan sarımsak üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu. Teknik personel tarafından üreticilere bilgilendirmeler yapılırken, üreticilerin talep ve önerileri de dinlendi.

Öte yandan, sarımsak üretiminin organik tarıma geçiş sürecinde önemli bir aşama olan "Organik Tarım Geçiş 1" aşaması için gerekli kontroller, yetkili sertifikasyon firması tarafından tamamlandı.

Çalışmalarla birlikte Domaniç sarımsağının coğrafi işaret sürecinin desteklenmesi, organik üretimin yaygınlaştırılması ve bölgedeki üreticilerin katma değeri yüksek, sürdürülebilir üretime yönlendirilmesi hedefleniyor.