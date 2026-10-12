Domaniçli ceviz üreticileri 28 lira teklifine karşı kooperatif ve tesis desteği istiyor

Kütahya'da yıllık yaklaşık 300 ton ceviz üretiminin gerçekleştirildiği Domaniç ilçesinde üreticiler, kooperatifleşme sağlanamaması ve kurutma-depolama tesisi bulunmaması nedeniyle ürünlerini hak ettiği fiyattan satamadıklarını belirterek yetkililerden destek istedi.

Domaniç ilçesi ve köylerinde geçimini ceviz üretiminden sağlayan çiftçiler, ekim ayında gerçekleştirilen hasat döneminde ürünlerini pazarlamakta güçlük yaşadıklarını ifade etti. İlçede yıllık yaklaşık 300 ton ceviz üretildiğini belirten üreticiler, ortak bir satış platformunun ve kooperatifin bulunmaması nedeniyle her üreticinin kendi imkanlarıyla tüccar bulmaya çalıştığını kaydetti.

Üreticiler, cevizlerini hasat sonrasında bir an önce nakde çevirmek zorunda kaldıklarını, bu durumun alıcı karşısındaki pazarlık güçlerini azalttığını dile getirdi. Tüccarların nakliye maliyetlerini gerekçe göstererek düşük fiyat teklif ettiğini öne süren çiftçiler, Domaniç'te oluşan alım fiyatları ile komşu ilçe İnegöl'deki fiyatlar arasında önemli fark bulunduğunu belirtti.

"İnegöl'de 40-45 lira, Domaniç'te 28 lira teklif ediliyor"

2004 yılından bu yana ceviz üreticiliği yapan Selahattin Öztürk, ilçedeki üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, kooperatifleşmenin sağlanamamasının üreticileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Üreticilerin ortak hareket edemediğini ifade eden Öztürk, "Üreticiler olarak bir araya gelip bir kooperatif çatısı altında birleşemedik. Bu yüzden tüccarlar bize istediğimiz fiyatı vermiyor ve sürekli nakliye maliyetlerini öne sürüyor. Komşu ilçe İnegöl'de 40-45 liradan ceviz alan tüccar, Domaniçli üreticiye geldiğinde 28 lira teklif ediyor. Cevizimizi kurutacak ve uygun şartlarda saklayacak tesisimiz de yok. Belediye Başkanımızdan bu duruma el atmasını ve üreticiye öncülük etmesini rica ediyoruz. Birlik olamadığımız için çaresiz durumdayız" dedi.

Cevizleri kurutacak ve saklayacak tesis bulunmuyor

İlçedeki üreticilerin karşılaştığı sorunların yalnızca alım fiyatlarıyla sınırlı olmadığını belirten çiftçiler, hasat edilen cevizlerin uygun şartlarda kurutulması ve muhafaza edilmesi için de tesis ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

Modern kurutma ve depolama imkanlarının olmamasının ürünlerin pazarlanmasını zorlaştırdığını belirten üreticiler, cevizlerini uygun şartlarda saklayabilecekleri bir tesisin kurulmasını istiyor. Üreticiler, böyle bir tesis sayesinde ürünlerin muhafaza şartlarının iyileştirilebileceğini ve satış sürecinin daha planlı yürütülebileceğini kaydetti.

Üreticilerden kooperatif kurulması çağrısı

Domaniçli ceviz üreticileri, ilçede kurulacak bir kooperatif aracılığıyla ürünlerin ortak pazarlanmasını ve alıcılarla daha güçlü bir pazarlık zemini oluşturulmasını talep etti. Üreticiler, kooperatifleşmenin yanı sıra cevizlerin kurutulması ve depolanmasına yönelik tesis yatırımlarının da hayata geçirilmesini istedi.

Domaniç cevizinin üretim potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesini isteyen çiftçiler, belediyenin öncülüğünde ilgili kurumların ve üreticilerin bir araya gelerek çözüm geliştirmesini beklediklerini belirtti. Üreticiler, ortak hareket edilmesiyle hem ürünlerin değerinde satılabileceğini hem de ilçedeki ceviz üretiminin ekonomik katkısının artırılabileceğini ifade etti.