Domates ihracatı 9 ayda 304 milyon 171 bin dolara ulaştı, Romanya ilk sırada yer aldı - Son Dakika
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Domates ihracatı 9 ayda 304 milyon 171 bin dolara ulaştı, Romanya ilk sırada yer aldı

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Domates ihracatı 9 ayda 304 milyon 171 bin dolara ulaştı, Romanya ilk sırada yer aldı
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Türkiye'nin domates ihracatı ocak-eylülde yüzde 4,19 artarak 304 milyon 171 bin dolara ulaştı. İhracatta ilk sırayı 67 milyon 637 bin dolarla Romanya alırken, Murat Yılmaz yıl sonunda 2025'teki 401 milyon 193 bin dolarlık seviyenin aşılabileceğini belirtti.

Türkiye'nin domates ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,19 artarak 304 milyon 171 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geçen yıl 51 ülkeye 401 milyon 193 bin dolarlık domates ihraç etti.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 291 milyon 912 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştiren Türkiye, bu yılın aynı döneminde 49 ülkeye 304 milyon 171 bin dolarlık ürün sattı.

Domates ihracatında ilk sırada yer alan Romanya'ya, bu yılın 9 ayında 67 milyon 637 bin dolarlık domates satıldı. Bu ülkeyi 32 milyon 618 bin dolarla Rusya ve 30 milyon 438 bin dolarla Bulgaristan izledi.

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, AA muhabirine, domates ihracatının artarak devam etmesinin ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin domates ihracatının 2026'nın 9 ayında 304 milyon 171 bin dolara ulaşmasının ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,19 artış göstermesinin sektör açısından olumlu bir tablo ortaya koyduğunu belirten Yılmaz, 2025 yılında iklim koşulları ve üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle ihracatın 401 milyon 193 bin dolar seviyesinde kaldığını ifade etti.

Yılmaz, ihracattaki artışın yıl sonuna kadar devam etmesini beklediklerini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"9 aylık performansa baktığımızda, yıl sonunda 2025 yılındaki 401 milyon dolarlık ihracat seviyesinin üzerine çıkma ihtimalimizi yüksek görüyorum. 2026'nın 9 ayında aylık ortalama yaklaşık 33,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 401 milyon doları aşabilmek için yılın son üç ayında toplam yaklaşık 97 milyon dolarlık ihracat yeterli olacak. Bu da aylık ortalama yaklaşık 32,3 milyon dolar anlamına geliyor. Mevcut tempo korunursa geçen yılın rakamını aşmamız mümkün görünüyor."

İhracatta yalnızca toplam değerin değil, ihraç edilen miktar ile kilogram başına ihracat değerinin de dikkate alınması gerektiğine işaret eden Yılmaz, katma değerin sektör açısından daha önemli hale geldiğini vurguladı.

"Hedef, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir yeni pazarlar oluşturmak"

Yılmaz, 2026'nın ilk yarısında kilogram başına ihracat değerinin yaklaşık 1,56 dolara yükseldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu, Türk domatesinin daha yüksek değerle pazarlanabildiğini gösteriyor. Türkiye'nin 2025 yılında 51 ülkeye 402 bin tonun üzerinde domates ihracatı gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu nedenle sektörün bundan sonraki hedefi sadece mevcut pazarlardaki satışları artırmak değil, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir yeni pazarlar oluşturmak olmalı. Türkiye'nin domates üretiminde önemli bir rekabet avantajı var. Modern sera yatırımlarının artması, yılın daha uzun dönemlerinde standart ve kaliteli ürün tedarik edebilmemiz açısından ihracat potansiyelimizi de güçlendiriyor. Özellikle Avrupa'nın yanı sıra Uzak Doğu, Orta Doğu, İngiltere ve Kuzey Amerika gibi pazarlarda pazar çeşitliliğimizi artırmamız gerektiğini düşünüyorum."

Sektörün yeni pazar arayışlarının sürdüğünü aktaran Yılmaz, Türkiye'nin domates ihracatında daha geniş bir coğrafyaya ulaşmasının önem taşıdığını vurguladı.

Yılmaz, Türkiye'nin domates ihracatını gelecek yıllarda çok daha yüksek seviyelere taşıyacak kalıcı yeni pazarlar oluşturmanın temel hedef olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Murat YılmazEkonomiRomanyaTürkiyeİhracatGüncelSon Dakika

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