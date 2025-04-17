Don Zararına Rağmen İhracat İyimserliği - Son Dakika
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Ekonomi

Don Zararına Rağmen İhracat İyimserliği

Don Zararına Rağmen İhracat İyimserliği

UYMSİB Başkanı Yazgan, zirai donun etkilerine rağmen ihracatın en iyi performansı gösterebileceğini belirtti.

17.04.2025 09:35
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Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, zirai don hadisesi nedeniyle ihracatçılar olarak çok karamsar olmadıklarını belirterek, "İhracatımızda cidi bir kayıp olacağını sanmıyorum. Bu dönemde en iyi ihracat performansını gösterebiliriz." dedi.

Yazgan, nisanda yaşanan zirai don hadisesinin ülkenin birçok noktasında ciddi hasarlar bıraktığını farklı ürün gruplarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye'nin çok geniş coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çeken Yazgan, "Zaman zaman ülkede tarımsal ürünler dondan etkilenebiliyor. Don genellikle lokal olurdu. Bu son yaşanan birçok ürün grubunu etkiledi. Tamamen bütün ürünleri mi etkiledi, hayır" dedi.

Bölgelerden aldıkları bilgilere göre ciddi bir don zararı yaşanan bölgeler kadar dondan korunmuş alanlar da bulunduğunu vurgulayan Yazgan, şöyle konuştu:

"Türkiye, belli ürünlerde önemli bir üretim potansiyeline sahip. Toplam üretimin yüzde 10'u kadar ihracat yaptığımı ürünler var. Durum böyle olunca ürün eksikliği olabilir ama ihracat için belli ölçüde ciddi bir eksiklik olacağını söylemek için çok erken. Bazen tamamen bitti derken beklenmedik ürün oluşumu görülebiliyor."

Zirai donun hem ihracatta hem de iç tüketimde fiyatlanmayı yukarı doğru etkileyeceğini belirten Yazgan, "İç piyasada tüketiciler pahalıya ürün tüketecekler. Akşehir ve Sultandağı bölgesinde ihracatlık kirazda düşüş bekleniyor. Buralar en bol kiraz üretiminin yapıldığı yerler. Ürün belki az olacak ama kalite yapacak ve üreticiler elindeki az ürünü iyi fiyata satarak geçen yıllardaki geliri sağlayabilecekler" dedi.

Avrupa'da da benzer sorunlar yaşandığını ve genele bakıldığında ürün azlığı gibi bir durumun yaşanabileceğini aktaran Yazgan, şöyle devam etti:

"Ürün bol olmayacağı ihracat pazarında ucuza mal olmayacağını söyleyebilirim. Evet üretici ürünü az olunca belki iri olacak kalite yapacak ve daha iyi fiyata satılacak. Avrupa'daki alıcılarımıza durumu anlatmak daha kolay olacak. Bu dönemde en iyi ihracat performansını gösterebiliriz. Çok ürün olmas demek küçük ürün demek; az ürün ise kalibrasyonu büyük demek. Karamsar tablo çizmeden biraz daha izlemek gerekiyor."

Yazgan, tarımın üstü açık fabrika gibi düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Risk her zaman var ve bu tür sorunlar yaşanabilir. Bir üretici 5 yılda bir yılını kayıp gibi görmeli, kendini buna göre planlamalı.  Üreticilerin kayıpları varsa ilgili bakanlıklar tarafından zararın telafi edilmesi ve çiftçilerin üretimden vazgeçme gibi sorunlar yaşanmasının önlenmesi gerekir. İhracatımızda ciddi bir kayıp olacağını sanmıyorum" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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